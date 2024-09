Zezé Motta - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 12:49 | Atualizado 27/09/2024 12:53

fotogaleria Rio - Zezé Motta, de 80 anos, publicou em seu Instagram um "baú de memórias" relembrando o início de sua carreira na TV. A atriz compartilhou um vídeo de seu primeiro papel de destaque no horário nobre. Ela contou que aceitou o convite de Gilberto Braga para atuar em 'Corpo a Corpo', novela exibida em 1984 na TV Globo.

"O meu primeiro papel de destaque na Televisão Brasileira em horário nobre. Um papel polêmico que o Gilberto Braga me deu. Eu era Sônia, uma paisagista formada que acaba presa. Sônia foi presa por racismo. Estamos falando de 1984, discutir um assunto tão importante como esse naquela época podemos dizer que foi revolucionário", iniciou.

"Para quem deseja acompanhar a trama, a novela 'Corpo a Corpo' está reprisando no canalviva e todos os episódios se encontram disponíveis no globoplay", avisou.

Os seguidores deixaram seus comentários. "E 40 anos depois aqui estamos e nada mudou. Obrigada Zezé, obrigada dona Ruth, dona Léia, Tais e tantas outras que são mais do que artistas, são resistência", escreveu um. "Eu estou assistindo e adorando. Minha mãe não me deixou assistir na época, pois eu tinha 12 anos, e ela tinha medo dos pactos", disse uma segunda. "Tão real como nos dias de hoje não mudou nada, as máscaras ainda existem", postou uma outra. "E infelizmente nada mudou ", observou uma terceira.