Giovanna Antonelli muda o visual e surge com o cabelo curtinho; confira o antes e depoisReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 27/09/2024 11:11

Rio - Giovanna Antonelli decidiu mudar o visual! A atriz, de 48 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (16), o processo da transformação e surgiu com um cabelo curtinho e iluminado. A mudança foi feita pelos cabeleireiros Nelma Véo e Anderson Couto.

"Estamos pensando ainda no que vamos fazer nesse cabelo", disse o cabeleireiro no vídeo. Indecisa com o que faria, Giovanna, então, deixou uma caixinha pedindo sugestões aos seguidores. "Curto, comprido, liso, enrolado "Estamos pensando ainda no que vamos fazer nesse cabelo", disse o cabeleireiro no vídeo. Indecisa com o que faria, Giovanna, então, deixou uma caixinha pedindo sugestões aos seguidores. "Curto, comprido, liso, enrolado

Nos stories seguintes, a atriz mostrou algumas partes da transformação, incluindo o momento da tintura, lavagem e do corte das madeixas. No final do processo, ela agradeceu a equipe envolvida. "Amo vocês, time maravilhoso. Amo mudar! Obrigada, meus amores", escreveu Antonelli.