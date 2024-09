Mãe da quarta filha de Poze do Rodo se manifesta após ser acusada de afastar bebê do pai - Reprodução / Instagram

Mãe da quarta filha de Poze do Rodo se manifesta após ser acusada de afastar bebê do pai Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 19:30 | Atualizado 27/09/2024 19:36

Rio - Isabelly Pereira, mãe da quarta filha de Poze do Rodo, quebrou o silêncio e se pronunciou, nesta sexta-feira (27), sobre algumas polêmicas sobre o antigo relacionamento com o cantor e a atual relação deles com a filha. A influenciadora contou que vem sendo acusada de afastar o funkeiro de Jade, de 1 ano, mas ela nega.

"A minha filha não foi planejada, mas também não foi um acidente porque a gente entendia as consequências que poderia ver dos nossos atos", disse.

A influenciadora disse que não fazia uso de anticoncepcional e que o funkeiro sabia. "Eu tenho como provar ele dizendo que queria, sim, ter a Jade. Não vou expor porque envolve outras pessoas e não quero continuar esse circo".

Ela afirma que durante a gestação recebeu toda a assistência "Ele me deu toda a assistência. Sou uma pessoa justa. Apesar de não ter ido em nenhuma ultra. A gente nunca teve nada sério e ele estava solteiro. Eu nunca fiquei com homem casado".

Isabelly contou que Poze era um pai presente e que sempre queria ver a filha. "Desde que eu engravidei, eu falei que ele precisava ser um pai para a Jade. Meu pai faleceu quando eu tinha três anos e me dói até hoje".

No relato, ela contou que depois dos primeiros meses, a relação de Poze do Rodo com a filha mudou. "Foi antes dele reatar o relacionamento dele, aconteceu antes (…) eu conversava, cobrava, mas começou a chegar em um ponto que ele via a filha de dois em dois meses, três em três meses", disse ela.

Isabelly Pereira ainda esclareceu sobre o aniversário de 1 ano da pequena. Segundo ela, foi combinado que a festa seria junta, que o salão foi pago e a data definida, mas Poze mudou de ideia. "Ele cancelou tudo, falou que não teria festa e que ele faria uma festa separada para a filha dele. Foi aí que eu falei que ele não ia fazer".

Ela disse que Jade não tem duas famílias e que o pai fica meses sem vê-la. "Qual a lógica de autorizar ele a fazer uma festa para a filha que não conhece ninguém? Ele queria pagar de paizão no Instagram", contou a influencer.

A jovem ainda compartilhou uma série de trocas de mensagens com Poze. Ao final, ela disse que seu único intuito era que pai e filha convivessem mais. "A criança não conhece ele, não tem contato, ele não sabe nada da filha. Uma pessoa que vê a filha de 3 em 3 meses, não tem amor. Ele só pegava ele quando a internet começava a cobrar".

Poze do Rodo rebateu comentários

Em suas redes sociais, o funkeiro criticou as falas da mãe de sua filha. "Todos conhecem bem a laia dessa gentalha ali. Quer arrumar alguma parceria. Pensa quem quiser, cai nessa ladainha quem quiser", atacou ele.