MC Ryan agredindo ex-namorada Giovanna Roque - Leo Dias

MC Ryan agredindo ex-namorada Giovanna RoqueLeo Dias

Publicado 27/09/2024 18:29

Rio - Câmeras de segurança flagraram MC Ryan, 23 anos, agredindo a influenciadora e modelo Giovanna Roque, mãe de sua filha, de apenas 9 meses. O episódio ocorreu em 21 de abril deste ano, às 13h38. Nas imagens, Ryan aparece dando um chute em Giovanna, que estava sentada no chão, cercada por roupas espalhadas. A gravação foi divulgada pelo portal Léo Dias, que obteve acesso exclusivo ao material.

fotogaleria

Após a divulgação da imagem, o cantor admitiu a agressão, afirmando: "Sei que errei". Por conta da violência retratada, o vídeo não será publicado. A relação entre Ryan e Giovanna sempre foi marcada por idas e vindas. Em julho do ano passado, quando ela estava grávida, o casal terminou pela primeira vez. Eles chegaram a reatar em julho deste ano, mas a reconciliação durou pouco.No dia 12 de setembro, Giovanna anunciou em suas redes sociais o término definitivo com o cantor. Em um comunicado, a influenciadora escreveu: "Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Ryan não somos mais um casal... Somos pais da Zoe e essa é a única razão de vínculo que possa existir".Recentemente, Giovanna desabafou em suas redes sociais, defendendo-se das acusações de que estaria com o funkeiro por interesse. Entre lágrimas, ela declarou: "Vocês não fazem nem ideia da metade... Tenho que aguentar tanta coisa, tanto comentário ruim, tanta suposição, e vocês não fazem ideia da pessoa que eu sou".