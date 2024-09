Anitta revela que se arruma ouvindo mantras para se espiritualizar antes de eventos - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 22:00 | Atualizado 27/09/2024 22:02

Rio - Anitta, de 31 anos, revelou, em entrevista à Vogue Brasil divulgada nesta quinta-feira (26), algo que quase ninguém sabe sobre ela: que ouve mantras antes de ir para eventos. A cantora respondeu às perguntas em seu quarto antes do desfile da marca Balmain, com a qual colabora, durante a Semana de Moda, em Paris. O momento aconteceu logo após a artista finalizar sua primeira turnê mundial, de ter sido a atração do intervalo do jogo da NFL em São Paulo e de fazer uma parceria musical com The Weeknd.

"O que quase ninguém sabe sobre mim... é que eu me arrumo ouvindo mantras, frequências e coisas para me espiritualizar antes de ir para essa loucura, porque tudo é muito intenso, né?", começou a carioca. Ela justificou que a dinâmica de eventos como o desfile para o qual estava indo era muito tumultuada. "Essa energia muita intensa, muita gritaria. Quando a gente chega num evento, assim, todo mundo, normalmente os fotógrafos: 'Anitta, Anitta! Olha pra cima, olha pra baixo, olha pro lado'", acrescentou.

Então, ela detalhou: "Antes de encarar isso, tento ouvir meus mantras, me acalmar, me espiritualizar, ler um livro que vai me deixar, ali, 'centradinha'".

Quando questionada sobre planos futuros, Anitta mostrou não se preocupar muito com isso atualmente. "Estou só deixando a vida me levar, o que for rolando vai rolando, vai acontecendo. O que não for acontecendo eu estou meio que dando graças a Deus, porque é mais um tempinho para eu descansar, dormir, ficar com meu cachorro, meditar", brincou a cantora.

A artista se mostrou, ainda, satisfeita com suas conquistas profissionais. "Acho que conquistei tudo o que queria. As coisas que conquistei nem imaginava que iam acontecer. Então, não tenho a sensação de 'ainda falta' ou 'ainda sonho'. O que vier vão ser surpresas, coisas inesperadas, mas não algo que estou trabalhando para. Não esperem nada de mim, estou deixando a vida me levar!", finalizou.

Nos comentários do vídeo, os fãs não pouparam elogios. "Mana, compartilha sua playlist de mantras, nunca te pedi nada", brincou uma internauta. "Eu me arrumo escutando você, amada (risos)", brincou mais um. "Eu amo que ela trás a espiritualidade como um ponto importante, como deve ser tratado", apontou um terceiro.