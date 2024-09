Lady Gaga revela nunca ter se sentido vítima com boato de 2009 - Reprodução / Instagram

27/09/2024

Rio - Lady Gaga, de 38 anos, participou do documentário da Netflix "What's Next? The Future with Bill Gates", que estreou na última quarta-feira (18), e falou, pela primeira vez, sobre os boatos de 2009 que apontavam que ela era hermafrodita, o que significa que teria nascido com características dos dois sexos biológicos. Durante a entrevista, ela revelou que nunca desmentiu os rumores porque não se sentia como vítima e pensou nos fãs.

"Quando eu tinha 20 e poucos anos, havia um boato de que eu era um homem", começou a artista, contando como a história surgiu. "Eu viajei o mundo todo. Viajei em turnês e para promover meus discos, e em quase todas as entrevistas que dei, abordavam isso. E diziam: 'Há um boato de que você é um homem. O que tem a dizer?'", apontou ela.

No documentário de Bill Gates, fundador da Microsoft, apareceu uma cena de uma entrevista daquela época, na qual a estrela do pop já mostrava não achar que essa era uma questão a ser discutida. "Por que vou perder tempo dando um comunicado à imprensa sobre ter um pênis ou não? Meus fãs não se importam nem eu", respondeu Gaga ainda em 2009.

A cantora, então, revelou o porquê de não comentar sobre os rumores até hoje. "O motivo de eu não ter respondido foi porque nunca me senti uma vítima com aquela mentira, mas eu pensei nos jovens que sofrem com acusações dessa natureza, vendo uma figura pública, como eu, com vergonha", finalizou.

Nos comentários do corte do documentário que circula na internet, muitos fãs elogiaram a diva. "A resposta dela foi escrever 'Born This Way' e inserir a palavra 'transgênero' numa música pop quase 10 anos antes deste debate entrar de vez na cultura de massa", detalhou um internauta, citando uma música em que Lady Gaga exalta que todos devem ser amados pelo que são. "A verdadeira e única mãe dos gays", brincou mais um. "E é por isso que eu sempre fui fã e nunca tive vergonha de dizer o quanto admirava essa mulher!", declarou uma terceira.