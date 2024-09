Maurício Destri - Reprodução Instagram

Publicado 27/09/2024 17:31

Rio - Maurício Destri, que atualmente em destaque na série Rensga Hits, relembrou o período em que viveu um relacionamento com a atriz Bruna Marquezine, em 2015. O relacionamento aconteceu nos bastidores da novela I Love Paraisópolis, da Globo, e ganhou grande atenção da mídia.

"A fama de atual ou ex de Marquezine me assustava. Eu era muito jovem. Nada como a experiência para nos ensinar a lidar com essas situações. Mas não me arrependo de nada. Fiz tudo de coração, era a minha vida", revelou Destri durante uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL.

Questionado sobre se ainda mantém contato com a atriz, Destri foi claro: "Não tenho nada contra. Tivemos um envolvimento, mas não nos falamos. Seguimos uma vida de respeito". Na ocasião, o romance chamou ainda mais atenção após uma declaração feita pela mãe de Destri no programa Mais Você, com Ana Maria Braga. Ela comentou sobre o relacionamento com Bruna, o que causou repercussão imediata. "Minha mãe ficou meio encurralada ali, e depois ficou muito mal. Chorou", desabafou o ator.



Destri reconhece que a intensa exposição de sua vida pessoal foi desafiadora, mas contribuiu para seu crescimento emocional e profissional. "Foi necessário para que eu pudesse evoluir emocionalmente. Entendi sobre cuidado. Naquele momento, todos queriam informações sobre a minha vida. Hoje me olham mais pela minha profissão. Já passou”, afirmou o ator.