Viviane Araújo - Thais Magalhães / TV Globo

Viviane AraújoThais Magalhães / TV Globo

Publicado 27/09/2024 16:33

Rio - Viviane Araujo afirmou que não estará no documentário sobre o cantor Belo, seu ex-marido, cuja estreia está prevista para novembro na Globoplay. A produção, que comemora os 30 anos de carreira do cantor, abordará diversas fases da vida dele, incluindo momentos marcantes e relacionamentos passados.

fotogaleria



Viviane foi categórica ao negar qualquer envolvimento no projeto e deixou claro que sua história com o cantor não tem mais impacto sobre sua vida. "Não vou participar. E nunca falei que iria. Isso não me atinge mais. É uma história que não me diz mais nada. Não afeta a minha vida hoje em nenhum aspecto, então não me diz mais respeito", afirmou a atriz, em entrevista ao jornal Extra. Viviane foi categórica ao negar qualquer envolvimento no projeto e deixou claro que sua história com o cantor não tem mais impacto sobre sua vida. "Não vou participar. E nunca falei que iria. Isso não me atinge mais. É uma história que não me diz mais nada. Não afeta a minha vida hoje em nenhum aspecto, então não me diz mais respeito", afirmou a atriz, em entrevista ao jornal Extra.

Viviane Araujo e Belo foram casados entre 1998 e 2007, e o fim da relação foi marcado por uma traição. Gracyanne Barbosa, atual esposa do cantor, teria sido o pivô da separação. No entanto, Viviane garantiu que revisitar esse passado não a incomoda mais, simplesmente porque "não há mais o que dizer".

Atualmente com 49 anos, Viviane está focada em sua carreira. Ela se prepara para retornar à televisão na novela Volta por Cima, que estreia na próxima segunda-feira no horário das 19h, na TV Globo. A atriz, que conquistou o público ao longo dos anos, reforçou que sua história com Belo é algo que ficou para trás. "Isso não me atinge mais", reiterou Viviane, deixando claro que o passado não faz parte de sua vida atual.

Relacionamentos passados do cantor Belo

Além dos 30 anos de carreira, o documentário trará à tona fases conturbadas da vida de Belo, como sua condenação na Justiça e seus relacionamentos mais conhecidos, incluindo o casamento com Viviane Araujo e a relação com a musa fitness Gracyanne Barbosa. Apesar de mencionar essas ex-companheiras, Belo afirmou que elas não gravaram depoimentos, o que causou confusão entre o público.