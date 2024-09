Edu Sterblitch caracterizado de Uma Babá Quase Perfeita - Reprodução/Globo

Publicado 27/09/2024 13:28 | Atualizado 27/09/2024 13:30

Rio - Edu Sterblitch surgiu caracterizado do personagem que fez sucesso na interpretação de Robin Williams no filme "Uma Babá Quase Perfeita" (1993) no "Mais Você" desta sexta-feira (27) e garantiu momentos divertidos ao lado de Ana Maria Braga. O ator se prepara para estrear o musical em outubro no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio e deu detalhes sobre a caracterização que dura cerca de quatro horas para transformá-lo em uma senhora, com cara de "vovó simpática".

"É tudo prótese, primeiro colocamos essa parte do nariz, a bochecha, a boca, no fim bota a testa e depois a peruca", contou.



"A pessoa que está por trás disso é um pai de família, que acabou de se separar, não por falta de amor, mas acabou o amor romântico, digamos assim, não se amam mais como um casal, se amam como amigos. Eles acabam se separando e os filhos ficam com ela até ele arrumar um novo trabalho", completou Edu.

O personagem é definido como um pai muito solar, brincalhão, quase uma criança também. "Inclusive por esse motivo que o casamento acaba, essa falta de responsabilidade. O personagem é um pai amoroso, mas acaba proibido pela Justiça de ver os filhos todos os dias, isso mexe muito com ele, como ele é um cara que é um ator, aí ele tem essa péssima ideia de fazer com que ele se transforme numa mulher para poder ficar mais perto dos filhos", explicou o ator.

Pai ausente

Sterblitch revelou que cresceu tendo o pai ausente, pois sua mãe se separou quando ele tinha apenas 2 anos de idade. "Me acostumei com essa família não tradicional. mas a peça ensina pra gente que exiistem milhões de formas de você ter uma família", completou.