Publicado 27/09/2024 12:45

Rio – A influenciadora digital Pequena Lo, de 28 anos, usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (26), para expressar sua frustração após cancelar sua participação no evento 'Influent Summit 2024'. O motivo foi a falta de acessibilidade do local, que não oferecia rampas para o palco, apenas escadas.



Pequena Lo compartilhou com seus seguidores o descontentamento da situação. "Acabei de sair do evento. Infelizmente, o nosso painel foi cancelado por conta de falta de acessibilidade do evento", disse ela, que pediu desculpas para quem estava esperando sua presença no evento. "Não tinha como eu entrar, subir ao palco Não tinha rampa para subir ao palco, apenas escadas. Por isso o cancelamento do nosso painel. Venho aqui pedir desculpas para quem estava lá para assistir ao nosso painel", completou.



A assessoria do evento também se manifestou sobre o caso. "Nós tivemos um evento inteiro pensando e feito com acessibilidade, porém o que aconteceu foi que a Pequena Lo avisou a organização ontem às 23h e não houve tempo hábil para que o palco fosse preparado para ela. Por decisão da equipe da Pequena Lo, foi decidido que o painel seria cancelado para segurança e bem-estar dela".



O 'Influent Summit 2024' é um evento voltado para influenciadores e profissionais de marketing, e contou com a presença de nomes como a cantora Wanessa e o humorista Whindersson Nunes.