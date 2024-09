Alane Dias desabafa sobre luta contra ansiedade - Reprodução / Instagram

Alane Dias desabafa sobre luta contra ansiedadeReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 22:25

Rio - Alane Dias, de 25 anos, falou abertamente nesta sexta-feira (27) sobre a luta dela contra a ansiedade, um tema que ainda a deixa desconfortável. A atriz relembrou a crise que enfrentou durante sua eliminação do "BBB 24" e compartilhou as consequências que continua a lidar.

fotogaleria

Nas redes sociais, a bailarina desabou em um vídeo. "Eu sempre me interessei muito por esse assunto e por ser uma pessoa com ansiedade, eu pesquiso bastante também. Mas, de uns tempos para cá, quando dou uma entrevista, quando me perguntam sobre esse assunto, eu peço para não responder, peço para não falar, porque eu não tenho me sentido à vontade".Alane foi a 21ª eliminada do “Big Brother Brasil 24”, da TV Globo, e deixou o reality com 51,11% dos votos. "Eu saí do programa de mais visibilidade da televisão brasileira tendo uma crise de ansiedade, uma crise das brabas. Eu chorei muito, eu bati o meu rosto, e foi muito difícil para mim, o momento e a exposição, que era inevitável", pontuou. "Fui acolhida por muita gente, mas muita gente também zombou de mim, fez piadinha sem graça", conta."Eu sofri muito quando saí do programa, com ansiedade, e sofro até hoje. E eu estou falando isso pela primeira vez, porque eu sempre quero fingir que eu estou bem. Mas, não, quase ninguém do lado daqui está bem", continuou.Ainda no vídeo, a atriz criticou pessoas que usam a pauta da saúde mental durante o mês de setembro de forma irresponsável. "As mesmas pessoas que zombam de alguém quando ela tem uma crise de ansiedade, pegam o mês de setembro para falar sobre saúde mental. E não tem nada mais hipócrita do que isso", observou.Ela observou que muitos famosos "precisam se proteger e se blindar", mas não deseja viver no que chamou de "conformismo". Alane também comentou sobre sua reação à suspensão da rede X, antiga Twitter, no Brasil. Revelou que, em determinado momento, se pegou buscando comentários negativos a seu respeito."Chegou o momento da minha vida em que eu procurava meu nome com os adjetivos ruins que as pessoas colocavam, para ver o que estavam falando. E quando o Twitter acabou eu fiquei triste, não porque eu não tinha minha rede social, mas porque eu não tinha acesso ao que estavam falando de ruim de mim. Eu tinha certeza de que se eu ficasse alienada eu iria estar perdendo alguma coisa, e eu não estava perdendo nada", disse.