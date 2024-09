Influencer Deolane Bezerra foi presa em operação da polícia de Pernambuco contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais - Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2024 11:41

Rio - Deolane Bezerra detalhou como foram seus dias na prisão em Pernambuco. . A advogada e a mãe, Solange Alves Bezerra, foram alvos da Operação Integration, que investiga a prática de lavagem de dinheiro e o envolvimento com jogos ilegais.

Em carta enviada a Luiz Bacci, apresentador do Cidade Alerta, da Record, ela revelou que dormia cerca de quatro horas por dia e tirava cochilos na parte da manhã e tarde. "Uma refeição que ela considera decente, completa, era uma vez por dia. Ela ficou numa sala improvisada, na região do berçário. Como ela tinha contato com as crianças que lá estão, ela passava o dia brincando com essas crianças, ela conseguia se distriar um pouco com os menores", comentou Bacci.

No presídio, Deolante teve contato com as detentas conhecidas como 'canibais de Garanhuns' Elas foram condenadas por assassinar pessoas, esquartejar os corpos e fazer coxinhas para vender com carne humana.

A advogada foi abordada em sua ‘cela’ reservada por uma presa que pedia doações para uma nova detenta que havia acabado de chegar sem nenhum pertence. "Deolane contribuiu. No dia seguinte, a influenciadora ficou chocada e se arrependeu: Era uma mulher suspeita de matar e esquartejar o filho", contou o jornalista.



Deolane Bezerra deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque (PE), nesta terça-feira (24), dessa vez sem fazer alarde e parar para entrevistas e tirar fotos com fãs. A influenciadora foi solta por volta de 12h20, após ordem do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal de Recife, e acenou para os fãs de longe. A mãe dela também foi solta no mesmo dia.