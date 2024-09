Deolane Bezerra deixa Colônia Penal Feminina de Buíque (PE) - reprodução/Instagram

Deolane Bezerra deixa Colônia Penal Feminina de Buíque (PE)reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2024 12:33 | Atualizado 24/09/2024 13:00

Rio - Deolane Bezerra deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque (PE), nesta terça-feira (24), dessa vez sem fazer alarde e parar para entrevistas e tirar fotos com fãs. A influenciadora foi solta por volta de 12h20, após ordem do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal de Recife, e acenou para os fãs de longe. Ela saiu no banco traseiro do carro do seu advogado.

"Esquece que ela está solta. Deus é fiel!", gritou um fã enquanto filmava Deolane saindo. Momentos antes, o advogado chegou e desceu do carro para agradecer o carinho e justificar que a cliente não pararia para falar com eles.

"Eu vim de São Paulo só para vê-la", lamentou uma fã enquanto implorava por uma foto.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, postou um print de uma conversa de vídeo com ela dentro do carro logo após deixar a prisão e vibrou: "Meu coração está explodindo, meu Deus, só falta a 'véia' Bezerra, a dona de tudo", escreveu ela, referindo-se à mãe, Solange.

No dia 10 de setembro, Deolane voltou a ser presa por ter descumprido as medidas cautelares impostas pela Justiça quando recebeu alvará de soltura. Uma delas teria sido o momento em que deu entrevistas para reclamar da prisão e se declarar inocente ao ganhar liberdade pela primeira vez.

Fãs de Deolane levam espumantes para porta de presídio

Para celebrar a soltura da advogada, um grupo de fãs se reuniu na porta o presídio com espumantes e taças.

Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no início do mês e levadas para a Colônia Penal Feminina do Recife. Após uma nova prisão no dia 10 de setembro, Deolane foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, que fica cerca de 270 km do Recife.

Além de Deolane, o magistrado também pediu a soltura de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, e da mãe da influenciadora, Solange Bezerra. Os três foram detidos no âmbito da Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, e que investiga a lavagem de dinheiro de atividades ilícitas, como o jogo do bicho.