Fãs de Deolane levam espumante e fazem plantão na porta de presídio - Reprodução/Instagram

Fãs de Deolane levam espumante e fazem plantão na porta de presídioReprodução/Instagram

Publicado 24/09/2024 10:23 | Atualizado 24/09/2024 10:26

Rio - Alguns fãs de Deolane Bezerra fazem plantão na porta da Colônia Penal Feminina de Buíque (PE), nesta terça-feira (24), aguardando a soltura da advogada, presa no local desde o dia 10 de setembro. Com espumantes e taças, eles aguardam ansiosos que a influenciadora deixe a cadeia após ordem do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal de Recife.

fotogaleria

Os advogados da viúva de MC Kevin já estão no local e ela pode ser solta a qualquer momento.

Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no início do mês e levadas para a Colônia Penal Feminina do Recife. Após uma nova prisão no dia 10 de setembro, Deolane foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, que fica cerca de 270 km do Recife.

Além de Deolane, o magistrado também pediu a soltura de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, e da mãe da influenciadora, Solange Bezerra. Os três foram detidos no âmbito da Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, e que investiga a lavagem de dinheiro de atividades ilícitas, como o jogo do bicho.

Pela mesma operação, a Justiça determinou nesta segunda a prisão do cantor Gusttavo Lima, que não foi contemplado com a decisão do desembargador. A defesa do artista diz que o pedido de detenção é "injusta" e sem fundamentos".