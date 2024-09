Gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert viram modelos - reprodução Instagram

Publicado 23/09/2024 23:05 | Atualizado 23/09/2024 23:06

Rio - João e Francisco Hilbert, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, estrearam no mundo da moda, seguindo os passos dos pais. Com 16 anos, os gêmeos assinaram contrato com a WAY Model, agência que gerencia carreiras de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira.

Os jovens publicaram as primeiras fotos do ensaio fotográfico nas redes sociais, marcando o início oficial de suas carreiras como modelos. Esta é a primeira vez que João e Francisco criam contas separadas no Instagram para compartilhar seu trabalho, revelando as novidades de forma direta com os seguidores.

Assim como os pais, que iniciaram suas trajetórias na moda antes de se tornarem famosos na TV, João e Francisco agora trilham um caminho próprio no mesmo universo.





No ensaio divulgado, os gêmeos apresentaram um portfólio com fotos em preto e branco. Chico optou por postar algumas imagens sozinho e deixou um e-mail de contato na bio do seu perfil. João, por sua vez, compartilhou fotos individuais e também ao lado do irmão, fortalecendo a presença da dupla no mercado da moda.



A estreia dos gêmeos como modelos gerou grande repercussão entre os seguidores. Comentários de apoio e elogios encheram as postagens. “Sucesso pra ti”, disse um fã. “Beautiful boy”, comentou outra pessoa. “Maravilhosos, sucesso”, celebrou um seguidor, demonstrando o apoio do público para o novo passo na carreira dos filhos de Fernanda e Rodrigo.