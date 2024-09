Tom Zé sofre queda em casa e é hospitalizado - Reprodução Instagram

Tom Zé sofre queda em casa e é hospitalizado Reprodução Instagram

Publicado 23/09/2024 22:21 | Atualizado 23/09/2024 22:23

São Paulo - O cantor Tom Zé, 87 anos, foi internado após sofrer uma queda em casa. Após o incidente, o músico está internado no Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista, Centro de São de Paulo. A informação foi publicada no perfil da rede social oficial do cantor.

"Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam!", diz o post.

"Médicos competentes e dedicados, cada pessoa do atendimento querendo que a saúde seja retomada. Ontem foram estabelecidos o diagnóstico e a terapêutica e, queira Deus, logo o teremos saudável e entregue a essa música, essa arte que é sua alegria e a nossa também. Manda abraço para vocês, para nós todos e espera encontrá-los em breve, num palco e plateia que formam a mesma unidade corajosa e amorosa – rima verdadeira e proposital, meninos e meninas! Gratidão a todos", continua o texto.

Nos comentários da publicação, diversos famosos desejaram melhoras a ele. "Todas as melhoras energias pro saltitante Tom Zé!", escreveu Astrid Fontenelle. "Que todas as grandes luzes do universo estejam zelando pela sua recuperação!", disse Roberto de Carvalho.

Em agosto deste ano, Tom Zé foi internado por sintomas gripais. O artista é considerado um dos pais do movimento Tropicália, que moldou a música brasileira como conhecemos atualmente.