Karoline Lima desabafa sobre pressão estética - reprodução Instagram

Karoline Lima desabafa sobre pressão estética reprodução Instagram

Publicado 23/09/2024 19:29

Rio - Nesta segunda-feira (23), Karoline Lima usou suas redes sociais para abrir o coração sobre a pressão estética e as críticas que recebeu sobre seu corpo. Karoline revelou que, após comentários negativos, recorreu ao uso do medicamento Ozempic para emagrecer, destacando o impacto das opiniões alheias em sua vida.

A influencer decidiu compartilhar seu desabafo nos stories do Instagram, onde se mostrou visivelmente abalada. Ela relatou que os ataques começaram após lamentar a perda de um show da cantora Karol G no Rock in Rio. A influenciadora explicou que, depois de compartilhar sua frustração, internautas a criticaram duramente.

Nos comentários, Karoline leu mensagens que a acusavam de falta de conteúdo e a atacavam pessoalmente: “Tem uma casa pra ela limpar aí, não?”, “Só come e dorme, não faz uma academia”, e “Essa menina não tem um conteúdo legal”, eram algumas das mensagens que recebeu.

Pressão para emagrecer

Karoline também revelou que, recentemente, comentou sobre seu processo de emagrecimento, que foi motivo de mais críticas. “Eu caí na besteira de usar o Ozempic, porque me disseram que eu estava gorda, com barriga de grávida. Sendo que eu só estava menstruada… Mas eu tomei a porra do Ozempic, por causa de vocês”, desabafou, emocionada. Ela ressaltou o impacto das cobranças constantes e como os comentários negativos a levaram a tomar medidas drásticas para mudar sua aparência, mesmo sem necessidade médica.

A influenciadora não se conteve e chorou ao falar sobre o episódio, pedindo para que as pessoas reconsiderem o que dizem nas redes sociais. “Eu compartilhei porque eu queria falar. Isso saiu em alguns portais de notícias e muitas pessoas começaram a me chamar de fútil”, explicou. “Mas se não te agrada, passa direto”, completou Karoline, mostrando sua insatisfação com o comportamento de alguns seguidores.