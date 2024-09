Zezé di Camargo - Reprodução/Instagram

Rio - Zezé di Camargo apareceu em vídeo nos stories do Instagram no domingo (22) com cara de ressaca para pedir desculpa aos fãs e justificar por desafinar ao subir no palco com Gusttavo Lima em Jaguariúna (SP). Ele iniciou dizendo que esse foi um dos maiores shows feito por ele e Luciano na cidade e explicou que estava muito feliz e ficou no camarim durante os shows de outros artistas.

"E aí, fui lá assistir ao show do Gusttavo um pouco, fazia tempo que eu não via. Aí me chamam no palco, fui no palco cantar algumas coisas. Aliás, tentar, né, porque eu tava pra lá de Bagdá. Aí o Gustavo ainda me dá no palco mais bebida, não sei nem o quê, que eu tava tomando... A gente bebeu lá na hora, mas só pra dizer pro pessoal que naquela hora ali, eu juro por Deus, só sabia que eu estava em cima do palco, mas não sabia o que tava falando, o que tava cantando", explicou.

Zezé disse que a atitude merecia um desconto porque ele já tinha feito seu trabalho ao fazer o show com o irmão antes e naquela hora ele tava muito feliz com tudo que tava acontecendo. "Então, galera, perdão aí para todos que estavam assistindo ao show lá, pela tentativa de cantar, porque realmente eu não sei como é que o Gusttavo terminou o show, porque ele já tava cantando, tinha uma hora, umas duas horas quase, e ele também tava bebendo, mas aí eu tive que ir embora", completou.

"Na verdade, me tiraram do palco pela primeira vez na vida. Mas foi uma noite especial, perdão para queles, tem certeza que muita gente vai aproveitar do momento e falar... mas 99% do que vão falar será exageradamente, claro, aproveitam as maldades, né, pra exaltar mais ainda uma situação que não seria normal", concluiu.





Essa não é a primeira vez que Zezé di Camargo desafina e o próprio cantor já admitiu que sua voz não tem mais força e que precisa fazer uma cirurgia nas cordas vocais. O sertanejo foi chamado por Gusttavo Lima e improvisou, a capela, um trecho da música “Na hora H”. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Já Gusttavo Lima tem a fama de ser "inimigo do fim", ele gosta de estender seu show por horas e bebe no palco durante as apresentações.