Marina Ruy Barbosa adota mais um gatinho e mostra aos seguidoresReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 21:59 | Atualizado 23/09/2024 22:01

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), que adotou mais um gatinho, e encantou os internautas. Como o filhote é laranja, alguns apontaram que, como ela, o bichinho é ruivo. A atriz pediu aos fãs para que dessem ideias de nomes para o felino.

"Mais um integrante para a família! O Cura ganhou um irmãozinho! Adotamos mais um gatinho! Me ajudem com o nome desse ruivinho?", escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários, os seguidores de Marina deram sugestões para batizar o gatinho. "Coloca o nome dele de Marino", brincou uma usuária. "Ed e pode ter até sobrenome Sheeran", comentou mais uma, fazendo referência ao nome do cantor ruivo. "Ruivinho", escolheu a atriz Giovana Cordeiro.

Também tiveram mensagens de elogio à atriz. "Nessa casa só tem gatos, bichanos e humanos", declarou um perfil. "Que mulher maravilhosa. A gateira mais gata do Brasil", disse mais uma.