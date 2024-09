Paloma Duarte e Adriana Birolli - Reprodução do Instagram

Publicado 23/09/2024 14:18

Rio - Paloma Bernardi conferiu o espetáculo "Não", estrelado por Adriana Birolli, em São Paulo, neste fim de semana, e aproveitou para tietar a amiga de longa data. A atriz publicou, no Instagram Stories, um clique do reencontro com a artista, além de um vídeo.

"Subi ao palco para dizer 'não'. Não para tudo o que nos faz mal, mas para você é sempre 'sim'. Te amo, irmã", disse Paloma na publicação.

Vale lembrar que as atrizes interpretaram as irmãs Mia e Isabel, respectivamente, em "Viver a Vida" (2009), da TV Globo. As personagens eram filhas de Tereza (Lília Cabral) e Marcos (José Mayer) e tinham temperamentos bem diferentes.