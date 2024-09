Thaila Ayala brinca com ilusão de ótica em foto - Reprodução / Instagram

Thaila Ayala brinca com ilusão de ótica em fotoReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 12:19

Rio - Thaila Ayala, de 38 anos, compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira, registros de sua viagem aos Estados Unidos com o marido, Renato Góes. Em algumas delas, a atriz se encanta com a paisagem que reúne o encontro de águas doces e salgadas.



"O sonho de encontro! Cachoeira X Mar", escreveu ela, que brincou em uma das fotos - como se estivesse bebendo água da cachoeira. Os seguidores logo comentaram "Que lugar lindo, Thayla, escreveu um. "Estou amando acompanhar essa viagem", disse o segundo. "Incrível essa paisagem", disparou o terceiro.

Thaila e Renato estão na Califórnia. No fim de semana, a atriz fez um desabafo nas redes sociais contando que chora todos os dias de saudade dos filhos, Francisco, que completará três anos em dezembro, e Tereza, de 1 ano e 5 meses.