Xande de Pilares e Thay Pereira batizam filha, Estrela, no Cristo RedentorReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 09:04

Rio - Xande de Pilares, de 54 anos, e Thay Pereira, de 25, reuniram familiares e amigos para o batizado da primeira filha do casal, Estrela, aos pés do Cristo Redentor, no Corcovado, Zona Sul do Rio. A cerimônia aconteceu neste domingo (22). A apresentadora Regina Cazé e o cantor Ivo Meirelles foram escolhidos para serem os padrinhos da bebê.



"Batizado da nossa Estrelinha", celebrou Thay através de uma publicação nas redes sociais. Ela compartilhou diversos registros da cerimônia. Em alguns deles, inclusive, a pequena esbanjou simpatia e fofura ao posar sorridente.