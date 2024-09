Rock in Rio 2024 - 40 anos - Show de Akon - Palco Mundo - domingo(22) - Zona Oeste - Rio de Janeiro. - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 23/09/2024 17:21 | Atualizado 23/09/2024 18:11

Rio - Após uma playlist de hits brasileiros apresentada por um DJ, incluindo sucessos como “Casca de Bala” de Thullio Milionário e “Se Ela Dança, Eu Danço” de MC Leozinho, Akon subiu ao palco dentro da enorme bola inflável. O efeito, usado pelo artista há mais de uma década em suas apresentações, falhou no momento mais crucial. Quando o cantor desceu as escadas do Palco Mundo, a bola estourou, interrompendo a performance que prometia ser o ápice do show.

Após a falha, Akon lamentou: “Tentei fazer algo especial. Talvez não fosse para acontecer. De qualquer forma, vamos fazer a festa acontecer.” Para compensar, ele se aproximou da grade e interagiu com o público, tirando a camisa e mantendo a energia do show.

Apesar da falha, Akon não deixou o clima do Rock in Rio esfriar. Mesmo sem a performance completa, ele animou a plateia com sua presença e manteve a festa, mostrando que, mesmo com imprevistos, o show sempre continua. No entanto, os internautas não perdoaram e a cena viralizou e rendeu inúmeros comentários. "Muito emocionante esse parto empelicado no Rock in Rio!", brincou uma seguidora da página Perrengue Chique. "Da pra passar no bola murcha do fantástico. Pior show que vi na vida!", criticou outra. "Emblemático ?? Emblemáticos foram os agudos da Mariah aos 55, Cindy Lauper cantando com vozeirão aos 71 e Ed Shreen na voz e violão levantando + de 100mil pessoas", disparou mais uma.

Fora a bola inflável, Akon cometeu outras gafes no RIR

Durante o show, Akon enfrentou desafios técnicos e, por duas vezes, saudou a cidade de São Paulo, apesar de estar se apresentando no Rio de Janeiro. Os problemas de som levaram o cantor a sair do palco temporariamente, mas ele rapidamente retomou a performance. O uso de playback também foi muito criticado pelo público.