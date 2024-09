Jogador Hulk celebra 3 meses da filha, Aisha - Reprpdução / Instagram

Publicado 23/09/2024 12:17 | Atualizado 23/09/2024 12:27

Rio - O jogador Hulk, de 38 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar uma sequência de fotos no Instagram para celebrar os três meses de sua filha caçula, Aisha, neste domingo (22). O atacante do Atlético Mineiro compartilhou momentos em família com a pequena, que é fruto de seu casamento com Camila Ângelo. Os dois também são pais de Zaya, de 2 anos.

"Aisha, três meses. Um Safari para essa neném doce e sorridente que preenche a cada dia mais a nossa vida e o nosso coração. Que Deus ilumine seu caminho Nós amamos você, filha", escreveu na legenda.

Os cliques chamaram a atenção dos internautas que logo comentaram. "Que benção de Deus! Quanto amor", disse um. "Que boneca mais linda. Deus te abençoe meu amorzinho", disse a segunda. " Parabéns Aisha pelos 3 meses e a todos vocês da família", disparou a terceira.



Hulk também é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de 9 anos, todos do relacionamento que viveu com a ex-mulher Iran Ângelo, com quem ficou casado por 12 ano, mas se separou em 2019. Pouco depois do término, ele assumiu o relacionamento com Camila, sobrinha da ex-esposa.