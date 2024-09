Juliano Floss e Marina Sena - Reprodução do Instagram

Juliano Floss e Marina SenaReprodução do Instagram

Publicado 23/09/2024 09:29

Rio - Marina Sena e o namorado, Juliano Floss, curtem uns dias de descanso em Fernando de Noronha no maior clima de romance. O casal trocou alguns beijinhos em uma praia da região e o ex-participante da "Dança dos Famosos", do Domingão com Huck", compartilhou um clique do momento no Instagram, neste domingo (22). "Descalço numa praia", escreveu ele na legenda.

fotogaleria

O influenciador digital e Marina também mostraram aos fãs vídeos em que aparecem mergulhando. A cantora, dona de hits como "Voltei pra Mim" e "Por Supuesto", ainda exibiu as curvas ao posar de biquíni e saia para algumas fotos.

Recentemente, Juliano lamentou os ataques à namorada após a cantora ser alvo de provocação envolvendo Vivi Wanderley, que viveu um relacionamento com ele. O influencer pediu respeito à amada e ressaltou que está feliz com ela. "Estou vivendo um relacionamento que eu nem sabia que poderia existir, que eu poderia viver, eu estou tão feliz. E ao invés de vocês comemorarem comigo, eu tenho que vir até hoje falar de algo que aconteceu em outra época da minha vida".

O desabafo foi feito depois de Marina se irritar com uma fã que a questionou sobre Vivi Wanderley. Ela, que estava acompanhada do amado, jogou água na jovem. Após o episódio, a cantora se manifestou sobre o caso. "Jamais imaginei que alguém agiria como age no Twitter na minha cara, eu jamais imaginei que reagiria assim, levando em conta meu temperamento sempre calmo. Peço desculpas, pois não faz parte de mim esse tipo de comportamento", afirmou, em nota.