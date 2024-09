Tom Cavalcante celebra união de talentos sob o comando do ’Acerte ou Caia!’ - Divulgação/ RECORD

Rio - Tom Cavalcante, de 62 anos, é uma figura conhecida pelo público e coleciona trabalhos na televisão ao lado de outros grandes nomes do humor. Com projetos no teatro e streaming nos últimos tempos, o artista esteve longe da TV aberta por quase 10 anos. Entretanto, em agosto, o comediante cearense retornou à Record sob o comando do game show, de origem argentina, "Acerte ou Caia!". A cada episódio, 11 famosos disputam um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil.

"Trata-se de um formato de sucesso por onde passa. Nessa temporada pela Record, inovamos em chamar convidados famosos com a minha assinatura de apresentador-comediante. Esses são os novos laços que demos ao pacote", comenta o artista.

Silvia Abravanel, Lorena Improta, Pyong Lee, Edilson Capetinha, Rafael Cortez e Adriana Bombom foram algumas das celebridades que já participaram do game show. "Acho que a introdução do meu humor no diálogo com os participantes, quebrando a quarta parede da formalidade, gerou uma química incrível de momentos tensos e, ao mesmo tempo, hilários", opina o apresentador.

O reconhecimento do público em tão pouco tempo surpreendeu Tom. "Confesso que não esperava um retorno de observações e elogios tão positivos para um primeiro programa, que ainda está nascendo aos olhos da audiência. Estamos atentos para honrarmos, melhorando ainda mais o produto", diz ele, que também comemora o retorno positivo dos donos do formato do programa e da Record.

"Foi muito agradável ouvir dos argentinos, donos do formato, que já conheciam meu trabalho como comediante. E (ouvir) da Record que o ritmo do programa deveria ter a minha marca de one man show (show de um homem), como atuo nos palcos com meus espetáculos".

Sem entrar em detalhes, o apresentador ainda comenta de onde surgiu que a atração é "tudo menos previsível". "Essa frase nasceu, exatamente, das histórias surpreendentes que foram contadas a cada final de programa. Não posso te dar spoiler por contrato, mas o público vai entender o porquê", frisa.

Personagens marcantes

Conhecido por dar vida aos personagens como, João Canabrava, Jarilene e Ribamar, Tom comentou que gosta de ver a reação do público enquanto interpreta. "Curto muito estar sempre atuando com eles nos palcos e botando a galera para rir com suas performances".

Nas telonas, o humorista estrelou "Os Parças (2017)" e "Os Parças 2 (2019)", ao lado dos comediantes Whindersson Nunes e Tirullipa. Este ano, os filmes de comédia ganharam uma série no Globoplay, com o mesmo nome. Ainda no streaming, Tom irá estrear a quarta temporada de "LoL", do Prime Video. "Também estou no Multishow com Dra. Darci, e pelo Brasil apresentado meu espetáculo 'O Tom Tá On'", frisa.

