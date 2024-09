MC Livinho invade link ao vivo da TV Globo e faz dancinha - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 21/09/2024 15:15

Rio - MC Livinho fez 'gracinha' durante uma reportagem ao vivo do "RJ1", da TV Globo, neste sábado (21), foi alvo de críticas. A repórter Isabela Campos dava informações sobre o acidente de ônibus na Serra das Araras, que deixou três mortos, quando o cantor apareceu correndo em direção à profissional. Atrás dela, o artista deu tchauzinho e até fez dancinha.

A atitude de Livinho, que estava a caminho do Rock in Rio, foi repudiada por internautas. "MC Livinho dançando enquanto a jornalista fala sobre a tragédia, que macho escroto", afirmou um usuário da rede social Bluesky. "Mc Livinho um imbecil sem noção! A repórter dando uma notícia de morte e esse otário fazendo dancinha. Patético", disse outro.

No Instagram Stories, Livinho se manifestou sobre a situação. "A gente não sabia que tinha acontecido acidente nenhum...Por respeito, tirei o vídeo do ar. Espero que vocês entendam. E não vou deixar de ser resenha. Não sabia que tinha acontecido um acidente. Pensei que estavam filmando sobre o trânsito".



Logo depois, ele expressou os sentimentos aos familiares das vítimas do acidente. "Desejar meus pêsames, a perda que teve aí, né? Porque agora que eu entrei aqui na internet, vi, os fãs mandando: 'foi um acidente, pai'. Então, meus sentimentos a todos aí", desejou. "Quem conhece o Livinho, eu nunca vou deixar de trazer alegria para vocês. Nunca vou deixar de trazer minha autoestima, minha resenha. É nós, Rock In Rio! Cheguei, pai!", completou.

Livinho se apresenta no Espaço Favela do festival, neste sábado (21), no "Pra Sempre Funk", com MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH.