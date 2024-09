Viih Tube grávida de seu segundo filho - Reprodução Instagram

Publicado 21/09/2024 13:22

Rio - Viih Tube rebateu as críticas dos internautas, (21), após revelar que não se sentia mais bonita desde de que se tornou mãe. Sem papas na língua, a influenciadora explicou o motivo de não se submeter a uma lipoaspiração, como sugerido por algumas seguidoras, e reforçou a importância de respeitar sua saúde.

"O que tem que lipar é a língua de vocês. Não é porque você está se sentindo mal, que a única solução é a lipo. Quero conseguir treinar, me dedicar à minha saúde e não ir direto para uma intervenção estética, sei que parece um caminho muito mais fácil, mas e se eu não quiser fazer uma lipo? Posso querer não fazer uma lipo?", declarou ela, em sua rede social.



A influenciadora continuou o desabafo enfatizando que a questão vai além do dinheiro e envolve sua autoestima " É sobre autoestima, às vezes você se arruma com um monte de procedimento estético e continua se sentindo horrorosa, e eu não quero. Preciso respeitar o tempo que estou vivendo agora, escolhi ter duas gestações seguidas. É um sonho de vida, muito mais do que me sentir bonita, amo ser mãe, sempre quis ter meus dois filhos perto", disse ela.



Viih Tube está grávida de seu segundo filho, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Aos 24 anos, a influenciadora se prepara para entrar no oitavo mês de gestação