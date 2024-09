Jojo Todynho de biquíni em dia ensolarado - Reprodução / Instagram

Publicado 21/09/2024 14:31 | Atualizado 21/09/2024 15:02

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, surpreendeu os internautas ao surgir de biquíni em cliques publicado no Instagram, neste sábado (21). Após perder cerca de 60 kg, a cantora exibiu as curvas ao posar para algumas fotos à beira da piscina. "Ela é uma deusa aquariana. Ela é simultaneamente mel e fel", escreveu a a artista na legenda da publicação.

Jojo recebeu vários elogios. "Uau", comentou Gabi Martins. "Segura a Jordana agora", afirmou Mariano. "Que isso gostosa", reagiu Lipe Ribeiro. "Que tiro foi esse", disse um internauta, se referindo ao sucesso da cantora. "Está maravilhosa demais", opinou outro admirador da ex-A Fazenda.

A artista, no entanto, chegou a ser acusada por alguns usuários de usar 'photoshop' nas imagens. Direta, Jojo negou que tenha manipulado as imagens. "Olha no stories o Photoshop, linguarudas", pediu ela, que publicou um vídeo para comprovar sua silhueta.



Jojo emagreceu cerca de 60 kg devido a uma bariátrica e cirurgias plásticas que ajudaram a deixar a cintura fina, além dos exercícios diários que a ajudaram a perder peso.