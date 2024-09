Katy Perry visita o Cristo Redentor antes de show no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 23:52 | Atualizado 20/09/2024 23:53

Rio - Katy Perry, de 39 anos, conheceu o Cristo Redentor, ponto turístico mais famoso do Rio de Janeiro. A cantora, que se apresenta no Rock in Rio nesta sexta-feira (20), postou cliques no monumento e contou que foi receber uma benção para o show no festival.

fotogaleria

"Fui ao Santuário do Cristo Redentor no meio da noite passada para agradecer por tudo e receber uma bênção para o show de hoje à noite no Rio para mais de 100.000 fãs", começou ela."Eu não acredito em coincidências, acredito em sincronicidade, que é a linguagem do Divino, e quando soube que o show de hoje à noite esgotou em maio em 1 hora e 43 minutos, soube que este era exatamente o lugar onde eu deveria estar para o lançamento de 143. Sincronia divina, alinhada", continuou, em alusão a seu novo álbum, "143", lançado na madrugada desta quinta."Meu coração está transbordando de amor com toda a alegria, luz e confiança que o álbum está trazendo para todos… Esse era o propósito o tempo todo: compartilhar o novo amor encontrado, a luz reacendida, a confiança no meu corpo e a conexão com o Divino feminino dentro de mim, que eu encontrei desde que tive minha [filha] Daisy", continuou."Obrigada por ouvirem 143. Vejo vocês hoje à noite… Vocês esperaram tanto por essa metamorfose, e eu estou pronta para alçar voo agora", finalizou.Durante sua passagem pelo Brasil, a cantora surgiu na sacada do hotel enrolada na bandeira do Brasil, surpreendeu fãs e influenciadores em encontro na Cidade do Rock e participou do programa Estrela da Casa.