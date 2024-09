Alcione impressiona ao fazer topless em nova foto - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 18:27 | Atualizado 20/09/2024 18:28

Rio - Alcione, de 76 anos, trocou a foto de perfil das redes sociais, nesta sexta-feira (20). A cantora postou um clique de topless, cobrindo os seios com as mãos, e ganhou diversos elogios dos internautas.



"Nova foto do perfil! Aprovada?", escreveu ela na legenda da publicação.



Famosos e fãs encheram a artista de elogios. "Nossa rainha linda", elogiou IZA. "Fabulosa! Ela não é uma qualquer", disse Fafá de Belém. "Mãe", brincou Gaby Amarantos. "Gente, ela tem o dendê", afirmou um seguidor.



Alcione será homenageada pelos 50 anos de carreira no último dia desta edição do Rock in Rio, no domingo (22). Péricles e Diogo Nogueira prestarão suas saudações à cantora no Palco Sunset.