Shawn Mendes curte praia no Rio

Publicado 20/09/2024 17:36

Rio - Shawn Mendes, de 26 anos, aproveitou o calorzão do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (20), para se divertir na Prainha, Zona Oeste da capital fluminense. O cantor surfou, comeu salgadinhos e jogou altinha com membros da equipe.

O artista canadense é headliner do palco Mundo do Rock in Rio e se apresenta no domingo (22), encerrando a edição de 2024 do festival.