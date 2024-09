MC Hariel inaugura gravadora, a Xaolin Record’s - Reprodução / Instagram

MC Hariel inaugura gravadora, a Xaolin Record’sReprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 18:11

Rio - MC Hariel, de 26 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), um registro da fachada da gravadora que acabou de inaugurar. A Xaolin Record’s é a nova aposta do cantor, que busca "inspirar pessoas para que consigam evoluir e acreditar cada vez mais em seus sonhos e metas levando isso adiante", de acordo com a descrição no canal do YouTube, que já está repleto de vídeos.

"Hoje ficou pronta a minha empresa e produtora… Novos desafios a serem encarados. Aqui é o chão de uma nova fase, de uma nova era", o artista exaltou a conquista.



Ele também aproveitou para sanar possíveis dúvidas que poderiam surgir quanto ao empreendimento. "Logo menos venho falar mais sobre. O que vocês precisam saber é que eu sou o dono, e por enquanto NÃO TEM SÓCIO", destacou.



E acrescentou, se adiantando quanto a rumores que possam se espalhar. "Estou me lascando para pôr essa p*rra de pé, qualquer coisa que vocês ouvirem por aí, que tem alguém junto comigo, é mentira".

Nos comentários, fãs e outros artistas parabenizaram o feito do paulista. "Real Guerreiro", apontou o rapper MC Marechal. "Quando posso tá indo pra deixar minha voz em algum projeto?", brincou o cantor Vulgo FK. "Inspiração", disse uma seguidora.