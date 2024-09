Bianca Andrade confirma fim de namoro com modelo italiano - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 13:23 | Atualizado 20/09/2024 15:30

Rio - Bianca Andrade confirmou o término do relacionamento com o modelo italiano Luca Daffrè, nesta sexta-feira (20). Em um vídeo publicado no Instagram, a influenciadora digital e ex-BBB afirmou que o namoro chegou ao fim por conta de um desgaste. Ela deixou claro que não houve traição.



"Como a gente anuncia um término? Posto um story, uma foto do casal, uma foto minha livre na praia? Não tenho esse tutorial, mas vou ter que fazer para termos um norte", iniciou.

Em seguida, a empresária recordou que assumiu o namoro em uma viagem à Londres e, apesar de ter mantido a relação sempre discreta, não se arrepende de ter vivido o momento em público. "Não vou falar o motivo, apesar de vocês quererem saber. Mas falo tranquila que foi uma relação que me ensinou muita coisa. Me permiti ser emocionada dessa vez, justamente porque eu sempre fui muito racional", declarou.



"Terminamos por desgaste, não teve traição nem nada. Tivemos muitas coisas boas, mas os ciclos se encerram. Vou aceitar que ele encerrou e vou seguir o meu baile. Dói, já chorei, mas encerrou", concluiu Bianca.