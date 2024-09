O Kanalha e Preta Gil - reprodução Instagram

O Kanalha e Preta Gilreprodução Instagram

Publicado 20/09/2024 14:57 | Atualizado 20/09/2024 14:59

Rio - O cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kanalha, tem sido visto ao lado de Preta Gil em eventos recentes, incluindo o Rock in Rio, onde os dois curtiram juntos no camarote VIP. Apesar das especulações, O Kanalha não confirma um namoro com a cantora, preferindo evitar rótulos sobre a relação. "Não assumi nada, as pessoas que rotulam", afirmou ele.



Após sua apresentação em um palco alternativo no estande de um patrocinador do Rock in Rio, O Kanalha se juntou a Preta Gil no espaço VIP. Ele comemorou o momento especial de se apresentar no festival: "Acabamos de fazer um show incrível, trouxe a bandeira do pagode da Bahia. A emoção foi ímpar, a família está lá em casa soltando rojão", disse.

Quando questionado sobre a natureza de sua relação com Preta Gil, O Kanalha deixou claro que não há um compromisso definido. "Não assumimos nada, graças a Deus", disse ele ao F5. Ele explicou que a relação deles é de intimidade, mas sem as definições que as pessoas costumam atribuir. "A gente tem uma intimidade saudável e as pessoas estão muito distantes do que a gente de fato vive. As pessoas que rotulam, não eu. E que bom que eles estão bem distantes. Na nossa bolha, somos felizes."