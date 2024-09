Cyndi Lauper se apresentou no Rock in Rio nesta sexta-feira (20) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Cyndi Lauper se apresentou no Rock in Rio nesta sexta-feira (20)Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/09/2024 20:56 | Atualizado 20/09/2024 21:08

A cantora Cyndi Lauper afirmou que foi um equívoco não convidar Madonna para o clipe de "We Are The World", lançado em 1985, e que ela foi escolhida para a música por ter uma voz aguda. As declarações foram feitas durante o programa "What Happens Live with Andy Cohen", do canal americano "Bravo".

"Eu acho que foi um erro não convidar Madonna. Mas eles me escolheram para cantar aquela parte. Eu tenho uma voz aguda, é por isso que eles queriam que eu cantasse", disse, durante a entrevista transmitida no último domingo (15).

fotogaleria

Lauper deu a declaração ao ser questionada sobre uma fala de Lionel Richie, um dos compositores da canção. Em participação no programa "Jimmy Kimmel Live", que foi ao ar no último mês de fevereiro, Richie explicou que Cyndi foi escolhida ao invés da Rainha do Pop pela necessidade de uma voz "identificável" nos versos que restavam.

"Nós tínhamos apenas metade de um verso para ser cantado, então precisávamos ter vozes que as pessoas saberiam no momento em que escutassem. O ponto é: você precisa ter uma voz identificável. Por algum motivo, Cyndi tinha o seu 'wewewe' e foi isso", argumentou, admitindo, logo em seguida, que cometeu um erro.

Cyndi Lauper e Madonna foram duas das artistas pop de maior sucesso dos anos 1980. Elas eram frequentemente colocadas como rivais pela mídia, fato lamentado por Lauper. Em entrevista ao "The New York Times" do último mês de julho, ela disse que a criação desta disputa foi "uma pena". "Teria gostado de tê-la [como amiga]", confessou.

O clipe de "We Are The World" (Nós somos o mundo, em inglês), canção escrita por Michael Jackson e Lionel Richie, é considerado um marco na indústria musical e tinha como objetivo arrecadar fundos para o projeto "USA For Africa", destinado ao combate à fome e pobreza no continente africano. O vídeo contou com participações de artistas como Stevie Wonder, Bob Dylan, Bruce Springsteen e Tina Turner (1939-2003).







Rock in Rio e aposentadoria

Cyndi Lauper se apresentou no Rock in Rio pela primeira vez nesta sexta-feira (20) como a segunda atração do Palco Mundo. A cantora já anunciou que esta será sua última turnê e que se aposentará depois dos shows.