Ivete Sangalo leva toda família para o Rock In Rio - Reprodução Instagram

Ivete Sangalo leva toda família para o Rock In RioReprodução Instagram

Publicado 20/09/2024 18:06

Rio - Ivete Sangalo abriu o Palco Mundo do Rock in Rio nesta sexta-feira (20) de forma especial, acompanhada pelos filhos. A cantora subiu ao palco ao lado das gêmeas Marina e Helena, de cinco anos, enquanto o filho mais velho, Marcelo, de 14 anos, assistiu ao show de perto, no fosso em frente ao palco.

fotogaleria

Ivete começou o show com a música "Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha" e logo emendou em "Macetando", animando o público desde o início. As gêmeas, Marina e Helena, acompanharam a mãe com sorrisos estampados no rosto, como mostrou a transmissão do Multishow. Marcelo, filho de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, acompanhou tudo bem próximo, demonstrando orgulho da performance da mãe.Ivete escolheu um figurino marcante para a apresentação: um body rosa cravejado de cristais e botas de cano longo cobertas de plumas. As filhas também brilharam com sapatinhos que combinavam com o look da mãe.