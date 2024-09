Virgínia Fonseca - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 13:19 | Atualizado 20/09/2024 15:31

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, expôs que perdeu 12 kg em 12 dias depois do nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe. A influenciadora digital fez a revelação ao falar sobre um tratamento para evitar flacidez no rosto.

O médico dermatologista Alessandro Alarcao explicou como funciona o tratamento com Volnewmer. "É uma radiofrequência monopolar que vai fazer com que estimule a produção de colágeno e elastina e trabalha a questão da flacidez. Você que está perdendo esse peso, já perdeu 12 quilos agora no pós-parto, a gente já tem que trabalhar a perda de peso junto com o tratamento da flacidez. E o importante: quem está amamentando pode fazer."

Virginia disse ainda que também cuidará da beleza facial. "Eu vou fazer no rosto, né? Porque é bom tratar enquanto você está perdendo peso. Não deixa para perder tudo para depois fazer, entendeu? Então eu vou fazer no meu rosto para dar uma tratada na flacidez. E tudo sem preenchedor, sem nada, só tecnologia".