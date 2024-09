Andrea Veiga - reprodução Instagram

20/09/2024

Rio - Andrea Veiga, a primeira Paquita do programa da Xuxa, comemora o sucesso do documentário "Pra Sempre Paquitas", que estreou no Globoplay. Segundo Andrea, a repercussão superou suas expectativas: “Eu não imaginava que ia ser essa repercussão toda, mas acreditava que a gente ia fazer barulho”, disse ela.

A série documental trouxe à tona memórias e emoções para o público. Andrea menciona que, além dos assuntos sensíveis abordados, o documentário trouxe de volta momentos marcantes, como o meme da menina que aparece revoltada por não participar do "Xou da Xuxa". “Já descobriram quem ela é, já está viralizado”, comentou Andrea, destacando que as reações do público vão do riso ao choro.

Um dos pontos mais comentados do documentário foi a declaração de Luciana Vendramini sobre ter sido Paquita. Andrea explica que, na época, Vendramini participou de um teste, mas não foi selecionada. “Ela jura até hoje que foi Paquita”, afirmou Andrea. Segundo a ex-Paquita, Luciana poderia ter explicado melhor sua posição, mas preferiu se afastar do tema: “A verdade demora, mas chega”, comentou, durante entrevista para a coluna Play.

Andrea ainda tentou mediar a participação de Luciana no documentário, mas não teve sucesso. “Ela e eu temos o mesmo agente”, disse Andrea, que tentou contatar Luciana através de Marcus Montenegro, empresário de ambas. Após várias tentativas, Luciana decidiu não participar. Andrea ressaltou que a escolha de Luciana foi respeitada, mas que a atriz seria mencionada na série.

Ensaio polêmico para a revista

Luciana Vendramini causou polêmica ao posar para a capa da “Playboy” vestindo o uniforme das Paquitas, gerando indignação entre as ex-assistentes de palco de Xuxa. Andrea também posou para a revista, mas apenas após sua saída do grupo e quando já estava apresentando um programa infantil. “Eu fiz logo depois que eu saí”, contou.



Andrea revela que o cachê recebido pelo ensaio nu foi baixo e que ela própria negociou o contrato. “Ganhei pouquíssimo, mas eu não estava nem interessada naquela grana”, afirmou. O dinheiro foi gasto rapidamente: “Comprei uma linha de telefone que eu não sei nem onde está hoje em dia, comprei umas roupas, um carrinho velho e acabou o dinheiro”, relembrou Andrea, refletindo sobre as decisões que tomou na época.