Bruna Biancardi celebra primeira noite de Mavie sozinhaReprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 12:38

Rio - Bruna Biancardi, de 30 anos, celebrou a primeira noite da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr., dormindo em seu próprio quarto. A modelo compartilhou com os seguidores, no Instagram, que enfrentava dificuldades para descansar, já que a pequena acordava mais de seis vezes durante a noite.

"Uma mãe feliz não quer guerra com ninguém. Hoje foi a primeira noite que a Mavie dormiu no quartinho dela, com quase um ano. Eu pedi socorro para uma especialista em sono de bebês. Ela já vinha me auxiliando de forma remota, mas eu precisava de alguém presencialmente. Ela é de Belo Horizonte e eu disse que ficaria em São Paulo por uns dias, e ela topou me ajudar", começou ela.

"Foi a primeira noite, não quero tirar conclusões precipitadas, mas foi muito boa. Ela que ficou com a Mavie no quarto. Eu não dormi porque fiquei na câmera o tempo todo para ver como seria, mas deixei ela lidando com a Mavie e ela só mamou uma vez. Normalmente, quando ela dorme comigo ela mama seis vezes, não estava dando mais, porque ela não dorme bem e eu também não. E não era por fome, é por apego. Por isso, estamos tentando fazer esse desmame noturno", explicou.

Por fim, Bruna vibrou com o desempenho da filha. "Mavie brilhou. Ficou na caminha dela a noite toda. Só precisou de um colinho meia-noite e às 3h mamou. Hoje acordou às 7h. Deu uma resmungada, mas não chorou nenhuma vez", finalizou.