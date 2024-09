Roberto de Carvalho durante entrevista a Clemente Magalhães - Reprodução de vídeo

Publicado 20/09/2024 11:25

Rio - Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, revelou que a cantora deixou uma letra inédita para Maria Bethânia gravar. O músico explicou que a Rainha do Rock, que morreu aos 75 anos, em maio do ano passado, em decorrência de um câncer, fez esse pedido a ele caso não estivesse mais viva para interpretar a canção finalizada. A artista baiana já está com a música.