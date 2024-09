Jaquelline Grohalski e Mari Menezes - Fabrício Pioyani / Agnews

Publicado 21/09/2024 15:41

Rio - Jaquelline Grohalski, campeã de "A Fazenda 15", e a influenciadora digital Mari Menezes aproveitaram o sábado (21) em uma praia no Rio. As duas renovaram o bronzeado nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, deram boas risadas e se refrescaram no mar.

Para a ocasião, Jaque apostou em um maiô em tons de azul e verde. Ela completou a produção com óculos escuros. Já Mari exibiu as curvas ao usar um biquíni vermelho.