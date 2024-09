Ônibus tombou na altura do km 224 na descida da Serra das Araras, sentido Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/09/2024 12:00 | Atualizado 21/09/2024 13:13

Rio - Um ônibus de turismo que transportava 43 passageiros do time de futebol americano Coritiba Crocodiles Oficial tombou, na manhã deste sábado (21), na pista de descida da Serra das Araras, altura de Piraí, sentido Rio. Até o momento, três mortes foram confirmadas. O acidente ocorreu no km 224.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Piraí foram acionados às 10h05. Equipes de Paracambi, Volta Redonda e Queimados também auxiliaram no resgate às vítimas. Segundo a corporação, oito pessoas ficaram feridas, sendo cinco com ferimentos moderados e três com escoriações leves. Elas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O time divulgou uma nota informando que está acompanhando de perto a situação e oferecendo todo o suporte necessário às pessoas feridas e às suas famílias. Segundo o comunicado, a equipe estava a caminho de um jogo contra o Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, com partida marcada para as 14h no Esporte Clube Anchieta.



Diante da tragédia, o time reforçou que todos os esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos. "Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas", finalizou a nota.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho precisou ser parcialmente interditado e apenas a faixa da esquerda está aberta para os motoristas. As vítimas estão sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pela CCR RioSP, concessionária que administra a Via Dutra.

A PRF informou que foi formado cerca de 3 km de congestionamento devido ao acidente.