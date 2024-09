Material apreendido que seria entregue aos detentos - Divulgação/Seap

Publicado 21/09/2024 22:55

Rio - Um subdiretor e um policial penal foram presos por facilitar a entrada de celulares e drogas no Presídio Gabriel Ferreira Castilho, na Zona Oeste. Os dois passaram por audiência de custódia na tarde deste sábado (21), tiveram a prisão temporária convertida em preventiva e foram transferidos para o Presídio Constantino Cokotós, em Niterói, na Região Metropolitana.

Conhecida como Bangu 3, a penitenciária abriga integrantes do Comando Vermelho. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o auxiliar de segurança preso já vinha sendo monitorado pela Corregedoria Geral da instituição desde quando estava lotado no Presídio Romeiro Neto, em Magé.



"A secretaria acrescenta que já informou à Draco as identidades das visitantes que tentaram ingressar com as bolsas contendo o material ilícito na Entrega de Custódia nesta sexta-feira (20). Em apoio à investigação da Polícia Civil, a Seap está auxiliando a identificar os presos que receberiam as mercadorias apreendidas, todos pertencentes à mesma facção que teve recentemente membros isolados após a descoberta de um túnel no Instituto Penal Vicente Piragibe", disse em nota.

Na ação foram apreendido 52 celulares, além de maconha e anabolizantes. Segundo informações do RJTV2, as investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) apontam que havia um esquema de entrega de itens irregulares no local. Com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), corregedores da pasta suspeitaram de uma das visitas que levava quatro bolsas. Apenas é permitido entrar no local com duas.



Ao invés de passar pela fiscalização, a mulher furou a fila para entregar o material ao policial. Em seguida, um dos detentos pegou as bolsas e levou para o subdiretor, que pegou as bolsas para passar no scanner da penitenciária. Dentro da sala, agentes da corregedoria da Seap flagraram o esquema ilegal.