Ônibus BRT sofre acidente e deixa mais de 60 feridos próximo ao Into na pista sentido Centro - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Ônibus BRT sofre acidente e deixa mais de 60 feridos próximo ao Into na pista sentido Centro Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 21/09/2024 19:23

Rio - O motorista do BRT Transbrasil que colidiu em uma pilastra do Elevado do Gasômetro , em São Cristóvão, Zona Norte, neste sábado (21), passou por uma cirurgia ortopédica e tem quadro de saúde estável. Douglemar Rocha, 32 anos, ficou cerca de 3h preso entre as ferragens e foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. Outras 63 pessoas ficaram feridas no acidente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ao todo, 44 vítimas deram entrada em quatro hospitais da cidade: Souza Aguiar, Evandro Freire, Salgado Filho e Miguel Couto. Até o momento, 23 pacientes já receberam alta, os demais têm quadro de saúde estável. Entre os pacientes atendidos está o motorista;

Segundo a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, outras dez pessoas foram encaminhadas à unidade, com diferentes tipos de traumas. Duas chegaram em estado grave. Quatro já foram atendidas e liberadas. Um dos pacientes passa por cirurgia e outros cinco seguem em atendimento.

O acidente

Informações preliminares apontam que o motorista teria sofrido um mal súbito e perdido o controle.

O acidente ocorreu no sentido Rio, na altura da Rua Santos Lima, e a poucos metros do Terminal Gentileza e da Rodoviária do Rio. Agentes do Centro de Operações Rio (COR), bombeiros e policiais militares estiveram no local. O ônibus envolvido no acidente é da linha 60 do BRT, que faz o trajeto entre o Terminal Deodoro e o Terminal Gentileza.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão). Segundo a corporação, diligências estão sendo realizadas no local, vítimas estão sendo ouvidas e a perícia foi feita.