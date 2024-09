52ª DP (Nova Iguaçu) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/09/2024 16:47

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, no início da tarde deste sábado (21), por furtar três veículos e peças de carros. As prisões aconteceram no Centro de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

Os agentes do Segurança Presente Nova Iguaçu encontraram com eles peças de uma BMW que foram furtadas nesta sexta. Os suspeitos, que não tiveram a identificação divulgada, foram encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu). Dois carros e as peças foram apreendidas.