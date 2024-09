Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o casoArquivo / Agência O Dia

Publicado 21/09/2024 13:42 | Atualizado 21/09/2024 13:58

Rio - Um tiroteio entre criminosos terminou na morte de Guilherme Francisco Antônio, na madrugada deste sábado (21), na comunidade Chácara do Céu, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Outras duas pessoas, que não tiveram as identificações reveladas, ficaram feridas durante o confronto. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a corporação não participou da ação. Informações preliminares apontam que traficantes de uma facção rival da que atua na Chácara do Céu invadiram a comunidade, dando início ao confronto que deixou três baleados. Ainda não se sabe se as vítimas estavam envolvidas na troca de tiros.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os responsáveis pela morte de Guilherme.