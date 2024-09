DC-Polinter - (Divulgação/Polícia Civil)

Publicado 21/09/2024 16:38

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (20), um suspeito de roubar veículos por encomenda. O homem, que não teve a identificação divulgada, foi encontrado em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.

As investigações da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) apontam que ele é integrante de uma facção criminosa e que atuava no Morro da Chumbada, em São Gonçalo. Além disso, ele teria participado de confrontos com agentes de segurança pública.

A prisão aconteceu na segunda fase da "Operação Torniquete", que tem o objetivo de reduzir o número de roubos de veículos e cargas no estado.