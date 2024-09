Fuzis e pistola apreendidos na ação - Reprodução

Publicado 21/09/2024 11:16

Rio - Quatro homens foram presos, neste sábado (21), durante uma operação da PM para dar fim a um evento não autorizado na Comunidade do Sapinho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM ( Duque de Caxias) foram acionados para impedir a continuidade do evento, que não tinha autorização para acontecer.

No local, os policiais flagraram homens suspeitos de integrar o tráfico local. Com eles foram apreendidos dois fuzis, uma pistola e dois rádios comunicadores.

Após a prisão dos homens, criminosos atearam fogo em um ônibus na região. Não há informações sobre pessoas feridas.

A ocorrência está em andamento.