Wesley Alves da Silva de Souza, de 21 anos, é suspeito de matar e ocultar o corpo do melhor amigo, Caio da Silva Rendão - Divulgação

Wesley Alves da Silva de Souza, de 21 anos, é suspeito de matar e ocultar o corpo do melhor amigo, Caio da Silva RendãoDivulgação

Publicado 21/09/2024 16:06

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (21), Wesley Alves da Silva de Souza, de 21 anos, suspeito de matar e ocultar o corpo do melhor amigo, Caio da Silva Rendão, 21, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado.

O caso estava sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF). Wesley já havia sido preso , temporariamente, no dia 13 de junho, em Belford Roxo, onde escondido na casa de familiares, mas foi solto após as autoridades não representarem a denúncia do crime